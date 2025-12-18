DAX23.995 +0,1%Est505.703 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 +3,3%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.524 +1,7%Euro1,1719 -0,2%Öl59,81 -1,4%Gold4.324 -0,3%
Neue Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs erst 2027

18.12.25 11:02 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Der Kölner Hauptbahnhof soll entgegen früheren Planungen nun doch erst 2027 erneut gesperrt werden. Das teilte die Bahn am Donnerstag mit. Eigentlich war die Maßnahme für das kommende Frühjahr angesetzt. Grund ist die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks. Dessen Start verzögert sich damit ebenfalls auf 2027.

Wegen der Bauarbeiten für das neue Stellwerk war der Bahnhof bereits im November zehn Tage fast komplett stillgelegt worden. Kurzfristig hatte die Bahn damals eine weitere - kürzere - Sperrung angekündigt, weil es Probleme mit der Software des neuen Stellwerks gebe.

Nach intensiven Gesprächen mit Technikern, beteiligten Firmen und Bauplanern werde man die neue Sperrung jetzt auf 2027 verlegen, so die Bahn: "Bei der Terminierung haben die Beteiligen im Sinne der Fahrgäste insbesondere die im kommenden Jahr anstehenden Generalsanierungen in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt."

Die Züge könnten den Kölner Hauptbahnhof 2026 so auch während der umfangreichen Bauarbeiten auf der Strecke Köln - Wuppertal - Hagen (Februar bis Juli) und der rechten Rheinstrecke (Juli bis Dezember) weiter anfahren.

Einen konkreten Termin für die Sperrung im Jahr 2027 gibt es laut Bahn noch nicht. Das neue Stellwerk kann aber eben auch erst danach in Betrieb gehen. "Bis zum Beginn der Arbeiten ist die Steuerung des Zugverkehrs durch die bestehende Stellwerkstechnik unverändert und verlässlich gewährleistet", teilte die Bahn mit./ola/DP/stk