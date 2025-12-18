Modernisierung

Spanien hat bei Airbus 100 Hubschrauber im Zuge der Modernisierung seiner Streitkräfte bestellt.

Neben der Stärkung der Kapazitäten von Airbus Helicopters in Spanien werde sich der Auftrag auch auf die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze auswirken. In den nächsten drei Jahren dürften mehr als 300 Stellen geschaffen werden, hieß es. Der Airbus-Standort in Albacete soll mit einem neuen Zentrum für die individuelle Anpassung von Militärhubschraubern und einem internationalen Ausbildungszentrum für H145M-Piloten und -Techniker weiter wachsen.

