DAX24.023 +0,3%Est505.703 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +3,8%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.381 +1,5%Euro1,1714 -0,2%Öl59,78 -1,5%Gold4.321 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD! Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung im Milliardenwert

18.12.25 12:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.520,50 EUR -18,00 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--

Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung im Milliardenwert

Wer­bung

Ein Joint Venture des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag für die Lieferung weltraumgestützter Aufklärungsdaten mit einem Bruttowert von 1,7 Milliarden Euro erhalten. Die Daten dienen unter anderem dem Schutz der "Brigade Litauen" der Bundeswehr und der Sicherung der NATO-Ostflanke, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Joint Venture mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE mit Sitz in Neuss wird Bilder in großem Umfang liefern und einen umfassenden Service anbieten, der den kompletten Betrieb, das Management der Bodenstation und eine KI-gestützte Erstauswertung der Bilder umfasst.

Der Vertrag hat eine mehrjährige Laufzeit mit der Option auf Verlängerung. Der Lieferumfang umfasse eine hohe Anzahl von Bildern pro Tag, so Rheinmetall. Die Produktion der sogenannten "Synthetic Aperture Radar" (SAR)-Satelliten soll am Standort des Joint Ventures in Neuss erfolgen. Die Satelittenkonstellation verbleibt im Eigentum des Unternehmens Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 06:19 ET (11:19 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen