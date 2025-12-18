Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung im Milliardenwert
Ein Joint Venture des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag für die Lieferung weltraumgestützter Aufklärungsdaten mit einem Bruttowert von 1,7 Milliarden Euro erhalten. Die Daten dienen unter anderem dem Schutz der "Brigade Litauen" der Bundeswehr und der Sicherung der NATO-Ostflanke, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Joint Venture mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE mit Sitz in Neuss wird Bilder in großem Umfang liefern und einen umfassenden Service anbieten, der den kompletten Betrieb, das Management der Bodenstation und eine KI-gestützte Erstauswertung der Bilder umfasst.
Der Vertrag hat eine mehrjährige Laufzeit mit der Option auf Verlängerung. Der Lieferumfang umfasse eine hohe Anzahl von Bildern pro Tag, so Rheinmetall. Die Produktion der sogenannten "Synthetic Aperture Radar" (SAR)-Satelliten soll am Standort des Joint Ventures in Neuss erfolgen. Die Satelittenkonstellation verbleibt im Eigentum des Unternehmens Rheinmetall ICEYE Space Solutions.
