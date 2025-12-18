Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,20 Prozent höher bei 87.094,49 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 86.059,59 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 11,48 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,02 Prozent auf 75,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 75,93 US-Dollar wert.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,90 Prozent auf 2.852,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.827,39 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 2,04 Prozent auf 534,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 545,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ripple-Kurs um 0,43 Prozent auf 1,870 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,862 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 5,04 Prozent auf 439,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 417,94 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,3665 US-Dollar am Vortag auf 0,3629 US-Dollar nach unten (0,98 Prozent).

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2112 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2793 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2773 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,60 Prozent auf 837,74 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 842,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1259 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1262 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 123,08 US-Dollar am Vortag auf 123,38 US-Dollar nach oben (0,24 Prozent).

Nach 11,84 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagmittag um 1,21 Prozent auf 11,70 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 12,23 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 12,23 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,420 US-Dollar am Vortag auf 1,399 US-Dollar nach unten (1,48 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.