DAX25.281 ±-0,0%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -1,6%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,74 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an Portfolio-Update: Westwing: Die Erntezeit steht an
Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Neue Stromausfälle in der Ukraine durch Luftangriffe

15.01.26 12:33 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine haben russische Luftangriffe in der Nacht weitere großflächige Stromausfälle verursacht. In den Gebieten Charkiw und Schytomir seien Verbraucher ohne Strom, teilte das Energieministerium in Kiew mit. "Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten werden überall dort durchgeführt, wo es die Sicherheitslage zulässt", hieß es. Im Gebiet Dnipropetrowsk ordnete der staatliche Versorger Ukrenergo wegen früherer Schäden am Netz Notabschaltungen an.

Wer­bung

Drohneneinschläge wurden auch aus Lwiw und Kiew und aus frontnahen Städten wie Slowjansk und Kramatorsk gemeldet. Die neuen Stromausfälle belegen, wie geschwächt die Energieversorgung der Ukraine mittlerweile ist. Denn der russische Angriff war mit 82 Drohnen, wie die ukrainische Luftwaffe zählte, einer der schwächsten der vergangenen Wochen.

Seit Anfang Oktober habe Russland 11 Wasserkraftwerke, die 45 größten Strom- und Heizkraftwerke der Ukraine, 49 reine Heizkraftwerke und 151 Umspannwerke beschossen, teilte der Geheimdienst SBU mit. Die systematischen Angriffe auf das Energienetz seien wegen ihrer Auswirkung auf die Zivilbevölkerung rechtlich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen.

Stromnetz in Kiew weiter im Notfallmodus

Am schwierigsten sei die Lage weiterhin in der Hauptstadt Kiew, teilte das Energieministerium mit. "Im Großraum Kiew gelten Netzbeschränkungen." Man könne deshalb bislang nicht zu geplanten stundenweisen Abschaltungen übergehen, die mehr Verlässlichkeit bieten.

Wer­bung

Die Dreimillionenstadt ist seit einem schweren Angriff vom vergangenen Freitag fast vollständig gelähmt. Strom, Heizung und Wasserversorgung können nur allmählich wiederhergestellt werden. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf deshalb dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko mangelnde Vorbereitung auf solche Notlagen vor.

Konflikt zwischen Selenskyj und Klitschko

Klitschko, bei der Präsidentenwahl 2019 Konkurrent Selenskyjs, sprach von "ununterbrochenem Hass" seitens der Führung. In fast vier Jahren Krieg habe der Präsident nicht einmal mit ihm gesprochen, bemängelte er.

Auch das Gebiet Odessa am Schwarzen Meer ist nach Angaben des Energieministeriums immer noch auf dem Stand von Notabschaltungen. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit Februar 2022 mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/jha