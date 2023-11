Schneider Electric-Aktie zieht kräftig an: Schneider Electric gibt sich ehrgeizige Mittelfristziele

Neue Ziele

Schneider Electric gibt sich ehrgeizige Mittelfristziele.

Der französische Energiemanagement- und Automatisierungskonzern will bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent erreichen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Ausweitung seiner jährlichen organischen bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um etwa 50 Basispunkte an, wie Schneider Electric anlässlich seines Kapitalmarkttags am Donnerstag in London ankündigte.

Die neuen Ziele liegen um 15 bis 20 Prozent über der bereinigten EBITDA-Schätzung für 2026/27, so die Analysten von Citi in einer Research-Note.

Neue Ziele von Schneider Electric kommen gut an

Aktien von Schneider Electric haben mit deutlichen Gewinnen auf neue Mittelfristziele reagiert. Zeitweise gewann der Titel an der EURONEXT 5,4 Prozent auf 159 Euro. Mit dem Anstieg ist die Aktie auf bestem Weg, zu alter Stärke zurückzufinden. Sie liegt nur noch knapp unter der Handelsspanne von 160 bis etwa 170 Euro, in der sie sich über den Sommer hinweg bewegte, bevor sie im Zuge der Gesamtmarktschwäche auf 140 Euro abgeglitten war.

Der Hersteller von Elektrokomponenten hatte sich vor dem Kapitalmarkttag zu den Zielen für 2024 bis 2027 geäußert. Organisch will das französische Unternehmen danach im genannten Zeitraum den Umsatz um sieben bis zehn Prozent jährlich steigern. Die entsprechende Marge soll um rund 0,50 Prozentpunkte klettern.

Die Analysten der UBS lobten die neuen Ziele. Beide lägen deutlich über den Konsenserwartungen. Damit unterstreiche das Unternehmen seine guten Wachstumsaussichten. Erhöhte Energieeffizienz und die Digitalisierung bescherten Schneider stärkeres Wachstum und höhere Profitabilität. Die Experten von Jefferies sprachen von ambitionierten Zielen, die deutlich über den bisherigen Erwartungen angesiedelt seien. Nur zum kommenden Jahr sei Schneider einen Ausblick schuldig geblieben, hieß es von Bernstein.

PARIS (Dow Jones / dpa-AFX)