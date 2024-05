Neuer Höchststand

Der chinesische E-Autobauer NIO steuert im Mai auf einen neuen Auslieferungsrekord zu.

• NIO-Auslieferungen im Mai wohl über 20.000

• Letztes Auslieferungshoch im Juli 2023

• Preissenkungen zeigen Wirkung

NIO vor neuem Meilenstein

Der chinesische Tesla-Konkurrent NIO hat im Mai wohl einen neuen Auslieferungsrekord erreicht. Das berichtet unter anderem "MarketWatch". Laut dem Börsenportal rechnen Analysten damit, dass der E-Autobauer in diesem Monat mehr als 20.000 Fahrzeuge auf die Straßen gebracht hat. Die genaue Menge ist anhand der Tatsache, dass der Monat erst mit diesem Tag endet, noch nicht abschätzbar.

Bis 200.000 Verkäufe geplant

Im April vermeldete NIO noch 15.620 abgesetzte Autos, was mehr als dem Doppelten zum Vorjahreszeitraum entspricht und das schnellste Wachstum seit Oktober 2022 bedeutet. Das letzte Auslieferungshoch wurde demnach im Juli 2023 erreicht, als NIO 20.462 seiner elektrisch betriebenen Fahrzeuge an seine Kunden brachte. In diesem Jahr will das Unternehmen insgesamt 180.000 bis 200.000 Fahrzeuge verkaufen.

Preisschlacht in China

Als Grund für das neue Auslieferungshoch sieht Branchenstratege Angus Chan von BOCOM International laut MarketWatch anhaltende Rabattierungen auf chinesische E-Autos und Batterien. Erst im März strich NIO die monatlichen Gebühren für sein "Battery as a Service"-Batterieabo zusammen und konnte als Folge dessen deutlich mehr Bestellungen verbuchen.

Damit reiht sich NIO in den Konkurrenzkampf ein, denn auch die Mitbewerber BYD, Xpeng und Li Auto lieferten sich zuletzt eine Preisschlacht. Gleichzeitig treibt die chinesische Regierung die Förderung von Elektroautos an und will mit einem Aktionsplan zur Dekarbonisierung Verbrennern den Kampf ansagen.

NIO-Aktie von Absatzzahlen angetrieben

Im Handel in Honkong springen die NIO-Papiere am Freitag zeitweise um 11,13 auf 42,45 Hongkong-Dollar an. Im nachbörslichen NYSE-Handel verloren die Anteile des Tesla-Konkurrenten hingegen zuletzt um 1,30 Prozent auf 5,33 US-Dollar.

Die Neuigkeiten treiben auch die Aktien der Branchenkollegen Xpeng und Li Auto in die Höhe, die ebenfalls in Hongkong gelistet sind.

