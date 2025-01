Neuer Trainer?

Die Führungsriege von Borussia Dortmund ist einem Medienbericht zufolge zu einem persönlichen Gespräch mit Trainer-Kandidat Niko Kovac gereist.

Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl wollen den Ex-Bayern-Coach in Salzburg überzeugen, die Nachfolge von Nuri Sahin anzutreten, berichteten die "Ruhr Nachrichten".

Demnach habe der Club bereits in der vergangenen Woche Kontakt mit dem gebürtigen Berliner aufgenommen. Der 53-Jährige habe es aber abgelehnt, eine reine Übergangslösung bis zum Sommer zu sein. Jetzt soll ein Vertrag bis zum Saisonende, der sich im Erfolgsfall verlängert, im Gespräch sein.

Im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wird Mike Tullberg erneut als Interimstrainer die Borussen betreuen. Der BVB hatte sich am vergangenen Mittwoch von Nuri Sahin getrennt und damit die Konsequenzen aus der Negativserie mit vier Niederlagen seit Jahresbeginn gezogen.

BVB will sich offenbar von Mislintat trennen

Sven Mislintat steht einem Medienbericht zufolge vor dem Aus bei Borussia Dortmund. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll die Trennung des BVB von seinem Kaderplaner zeitnah verkündet werden. Zuletzt hatte es vermehrt Berichte über Unstimmigkeiten und einen Machtkampf zwischen dem 52-Jährigen und Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben.

Mislintat hatte zwischen 2006 und 2017 bereits beim BVB gearbeitet. Nach Stationen beim FC Arsenal, beim VfB Stuttgart und bei Ajax Amsterdam kehrte er im vergangenen Jahr nach Dortmund zurück. Die Zusammenarbeit mit Kehl, mit dem der Revierclub erst kürzlich den Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängerte, klappte aber nicht wie erhofft.

Die Borussia steckt tief in der Krise. Dortmund liegt in der Fußball-Bundesliga nur auf dem elften Platz. Nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna in der vergangenen Woche trennte sich der BVB von Trainer Nuri Sahin. Aktuell coacht U19-Trainer Mike Tullberg die Mannschaft übergangsweise. Er soll sie auch in der Königsklasse an diesem Mittwoch gegen Schachtar Donezk (21.00 Uhr/DAZN) betreuen.

