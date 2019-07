Kommt das faltbare iPhone noch 2020?

• Analyst erwartet 4 neue Smartphones von Apple• Apple will unabhängiger von Samsung werden und sucht neuen Zulieferer• Dem Patentamt liegen bereits mehrere Apple-Patente auf Falt-Mechanik vor

Neuer Zulieferer für Apple

Nachdem Samsung sein Modell Galaxy Fold präsentierte und auch Huawei sein faltbares Smartphone Mate X vorstellte, sind nun alle Augen auf Apple gerichtet. Faltbare Smartphones sind aktuell der absolute Trend in der Handy-Szene, doch ob auch der iPhone-Hersteller mitzieht, ist bislang unklar. Jedoch gibt es mehr als genug Anzeichen dafür, dass auch Apple an einer passenden Technologie feilt. Apple möchte im nächsten Jahr unabhängiger von Zulieferer Samsung sein und ist laut GSMArena an den flexiblen OLED-Bildschirmen des Herstellers LG interessiert. Es gibt schon lange Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. LG soll demnach der zukünftige Zulieferer für die Bildschirme mit innovativer Falt-Technologie werden.

Gebogen, gefaltet und mit iPad Funktion?

Die Gerüchte um ein neues iPhone sind zahlreich und es kommen immer neue hinzu. Mal ist das neue Smartphone gebogen, mal gefaltet und kann so durch das Entfalten in ein iPad verwandelt werden. Jedoch hat sich in den letzten Jahren kaum etwas an dem typischen iPhone-Design geändert. Auch das kommende iPhone 2019 soll der Linie treu bleiben. Umso wahrscheinlicher ist es, dass Apple für das Jahr 2020 Smartphones mit einem neuen, innovativen Design in Planung hat, sowohl für die herkömmlichen Modelle, als auch für die faltbaren Smartphones. Insgesamt sollen vier neue iPhones für das nächste Jahr geplant sein, unter anderem eins mit einem faltbaren Display, ein preiswertes und zwei hochwertige, aber auch kostspieligere Modelle. Die Vermutung stammt von einem JP Morgan-Analyst, der in einem Bericht von CNBC einige Vorhersagen zu den iPhone-Angeboten für das nächste Jahr machte.

Patentanmeldung für faltbares Display

Apple besitzt schon einige Patente für Geräte mit flexiblem Display, weitere sind eingereicht. Laut einem Bericht von ET News, lagen dem Patentamt die ersten Patente für eine faltbare Vorrichtung bereits 2011, 2014 und 2016 vor. 2018 reichte Apple dann ein Patent für "Geräte mit flexiblem Display" ein. All diese Patentanmeldungen verstärken die Vermutung, dass der iPhone-Hersteller bereits seit Jahren den Plan verfolgt, ein faltbares Modell auf den Markt zu bringen. Womöglich sind die empfindlichen Bildschirme der Grund, weshalb ein faltbares iPhone bislang auf sich warten lässt. Wahrscheinlich lässt Apple den Konkurrenten Huawei und Samsung den Vortritt und schaut sich an, ob die neue Art des Smartphones auf dem Markt bestehen kann. Da das neue iPhone erst für Ende 2020 geplant ist, hätte das Unternehmen noch viel Zeit die Marktentwicklungen zu beobachten und ein ausgereiftes Gerät mit Falt-Mechanik zu entwickeln.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Apple Inc., Vladimir Arndt / Shutterstock.com