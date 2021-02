Infineon-Aktie höher: Infineon erweitert Vorstand um Constanze Hufenbecher - E-Auto-Werk in Villach

Sie soll zum 15. April das neue Ressort des Chief Digital Transformation Officers bekleiden, entschied der Aufsichtsrat, wie der Chip-Konzern anlässlich seiner Hauptversammlung in Neubiberg mitteilte. Damit besteht der Infineon -Vorstand künftig aus vier Männern und einer Frau.

Die frühere Lufthansa-Technik-Finanzchefin soll dafür sorgen, dass Technologieentwicklung, Fertigung sowie Marketing und Vertrieb noch enger zusammenarbeiten und ihr jeweiliges Wissen verfügbar machen. Hufenbecher war zum Jahresende im Zuge einer Vorstandsverkleinerung bei Lufthansa Technik ausgeschieden.

Verlängern will der Aufsichtsrat überdies um fünf Jahre den Vertrag mit Finanzchef Sven Schneider. Diese Entscheidung sei für die Aufsichtsratssitzung im Mai geplant, so Infineon.

Neues Infineon-Werk in Villach kann 25 Millionen Elektroautos ausstatten

Der Münchner Halbleiterhersteller Infineon setzt angesichts der steigenden Nachfrage nach Chips auch auf sein neues Werk in Österreich.

Mit der steigenden Fertigungskapazität könne Infineon den wachsenden Bedarf der Kunden bedienen, und das auch langfristig, sagte Konzern-Chef Reinhard Ploss am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Die Fabrik in Villach könne nach dem Vollausbau jährlich ausreichend Leistungshalbleiter produzieren, um damit etwa die Antriebe von rund 25 Millionen Elektroautos auszustatten. Die Produktion in dem Werk solle im Frühherbst beginnen. Der Start werde damit um rund drei Monate vorgezogen.

Für die Infineon-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,50 Prozent nach oben auf 35,88 Euro.

FRANKFURT / MÜNCHEN (Dow Jones / Reuters)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images