DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neun Kliniken im Iran nach Angriffen außer Betrieb

10.03.26 10:26 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran haben neun Krankenhäuser infolge der israelisch-amerikanischen Luftangriffe ihren Betrieb einstellen müssen. Seit Beginn des Krieges seien zudem 18 Rettungswachen und 25 Gesundheitszentren beschädigt sowie 14 Rettungswagen zerstört worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ilna unter Berufung auf den Parlamentsabgeordneten Mohammed Dschamalian, Mitglied der Gesundheitskommission.

Wer­bung

Sollte der Krieg andauern, reichen dem Politiker zufolge Irans strategische Medikamentenvorräte für mindestens sechs Monate. Bei einigen Mitteln herrschten jedoch bereits jetzt Engpässe. In den Kliniken wurden seinen Worten zufolge nicht notwendige Eingriffe wie Schönheitsoperationen bis auf weiteres ausgesetzt. Der Fokus liege jetzt auf der Versorgung von Kriegsverletzten und Notfällen. Landesweit werden demnach 1.400 Verletzte stationär behandelt./arb/DP/nas