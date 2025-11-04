DAX23.849 -1,2%Est505.628 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.293 -2,4%Euro1,1494 -0,2%Öl64,12 -1,1%Gold3.984 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Uber, Diginex, Spotify, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen NORMA Group-Aktie fällt: Operativer Gewinn in Q3 auf die Hälfte eingebrochen
pbb-Aktie sackt weiter ab: Analysten zeigen sich skeptisch pbb-Aktie sackt weiter ab: Analysten zeigen sich skeptisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

New York wählt Bürgermeister - 34-jähriger Linker Favorit

04.11.25 14:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Ostküstenmetropole New York wählt einen neuen Bürgermeister. Schon zur Öffnung der Wahllokale bildeten sich in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vielerorts Schlangen. Kinder an öffentlichen Schulen haben frei. Die Wahllokale schließen um drei Uhr nachts deutscher Zeit am Mittwoch - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Wer­bung

Eine Rekordzahl von mehr als 700.000 Menschen hatte auch schon in den Tagen vor der Wahl in dafür eingerichteten Wahllokalen ihre Stimme abgegeben - dazu Zehntausende per Brief.

Favorit Mamdani wäre Gegenspieler von Trump

Als Favorit der Bürgermeisterwahl gilt der 34 Jahre alte linke Demokrat Zohran Mamdani. Der derzeitige Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats New York verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben.

Mamdani hatte in den Umfragen zuletzt deutlich vorn gelegen. Ein Wahlsieg würde ihn zu einem der prominentesten Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump machen, der einen Sieg Mamdanis zu verhindern versucht.

Wer­bung

Mamdani wäre der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte der Millionenmetropole. Der derzeitige Bürgermeister Eric Adams, im Amt seit 2022, hatte unter anderem nach einem Korruptionsskandal eine erneute Kandidatur zurückgezogen.

Mamdani, Cuomo oder Sliwa?

Gegen Mamdani tritt der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, als unabhängiger Kandidat an. Der 67-jährige Cuomo war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten. Rer republikanischer Herausforderer ist Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen hatte bereits vor vier Jahren gegen Adams verloren. Auch diesmal werden ihm kaum Chancen ausgerechnet.

New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA hat die Metropole auch politisch eine größere Bedeutung als andere Städte./cah/DP/stw