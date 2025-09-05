News Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von News

Kurs der News

Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 29,24 USD nach.

Die News-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 29,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,93 USD aus. Mit einem Wert von 29,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.047 Stück gehandelt.

Am 16.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 4,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 20,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

News gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

