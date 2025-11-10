News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.318 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,38 -0,5%Gold4.093 +2,3%
10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,69 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 26,69 USD. Die News-Aktie sank bis auf 26,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,85 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.142 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Abschläge von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte News am 06.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,80 Prozent auf 2,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

