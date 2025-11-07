DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
Aktienkurs im Fokus

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend mit Kursfeuerwerk

07.11.25 20:23 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 26,57 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
21,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 26,57 USD. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,60 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.150.374 News-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,97 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

News gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

