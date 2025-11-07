News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagnachmittag höher

News im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von News. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 15:53 Uhr 3,6 Prozent. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,15 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 273.214 News-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die News-Bilanz für Q2 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

