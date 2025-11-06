DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.192 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend billiger

06.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 25,23 USD.

Die News-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 25,23 USD. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 25,17 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,57 USD. Zuletzt wechselten 547.520 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 7,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

News wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

