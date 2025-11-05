News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 25,70 USD.

Die News-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,70 USD abwärts. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 25,62 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,77 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 78.323 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,00 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug