News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 25,73 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,73 USD. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 77.592 News-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 22,85 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,13 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

News wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

