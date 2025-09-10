News Aktie News: S&P 500 Aktie News macht am Donnerstagabend Boden gut

Blick auf News-Kurs

Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 29,29 USD.

Das Papier von News konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 29,29 USD. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,36 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 603.744 Stück.

Am 16.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,75 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 4,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Abschläge von 20,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.

