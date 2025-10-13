News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagnachmittag höher

Blick auf News-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 25,92 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die News-Aktie bei 26,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.061 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 9,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 2,11 Mrd. USD, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,16 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

