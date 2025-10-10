News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Abend ins Minus

News im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 26,08 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 26,08 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,06 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372.517 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,23 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

