News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,10 USD ab.

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 25,10 USD. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,95 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 439.037 News-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 6,85 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,14 Mrd. USD – eine Minderung von 16,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

