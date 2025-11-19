News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

News im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 25,21 USD.

Die News-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,21 USD abwärts. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,07 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 73.462 News-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 25,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 06.11.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 2,14 Mrd. USD, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,80 Prozent präsentiert.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,02 USD je Aktie in den News-Büchern.

