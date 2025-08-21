DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.477 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Blick auf Aktienkurs

News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

22.08.25 16:09 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,96 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR 0,20 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von News konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 29,96 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 29,97 USD. Bei 29,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.062 News-Aktien.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen