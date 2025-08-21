News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,96 USD zu.

Das Papier von News konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 29,96 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 29,97 USD. Bei 29,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.062 News-Aktien.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug