Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagmittag

Am Donnerstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 1,80 Prozent auf 109.591,66 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (109.591,66 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 62,6 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,88 Prozent auf 93,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,58 Prozent auf 3.899,94 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.801,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,30 Prozent auf 484,40 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 473,50 US-Dollar.

Nach 2,364 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagmittag um 2,11 Prozent auf 2,413 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,86 Prozent auf 42,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 41,58 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 7,69 Prozent auf 335,77 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 311,80 US-Dollar stand.

Nach 4,987 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Donnerstagmittag um 2,86 Prozent auf 5,129 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1431 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1394 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,88 Prozent auf 0,6416 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6236 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 2,31 Prozent auf 0,3150 US-Dollar, nach 0,3079 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0013 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0056 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.