News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochabend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,28 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,24 USD. Mit einem Wert von 26,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 232.590 News-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,28 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 12,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.
News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,11 Mrd. USD – eine Minderung von 18,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je News-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
