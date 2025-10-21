News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von News zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die News-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 26,46 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die News-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,46 USD. Im Tageshoch stieg die News-Aktie bis auf 26,63 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 26,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,39 USD. Bisher wurden via NASDAQ 209.746 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gewinne von 19,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

