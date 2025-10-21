News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich News

Die Aktie von News gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 26,38 USD abwärts.

Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,38 USD. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,30 USD ab. Bei 26,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 38.638 News-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,83 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,38 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je News-Aktie belaufen.

