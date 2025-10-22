News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,31 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,31 USD. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 26,29 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 37.547 News-Aktien umgesetzt.

Bei 31,61 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

