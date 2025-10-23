DAX24.176 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.887 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.146 +1,3%
Notierung im Fokus

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag in Grün

23.10.25 16:08 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag in Grün

Die Aktie von News zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 26,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 26,36 USD. Bei 26,45 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,25 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 39.682 Aktien.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 19,92 Prozent Luft nach oben. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,31 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

mehr Analysen