News Aktie News: S&P 500 Aktie News verteuert sich am Nachmittag

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von News konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 26,46 USD.

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,46 USD. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 36.104 Aktien.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 19,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,64 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

