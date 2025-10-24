DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.245 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kurs der News

News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Abend an Fahrt

24.10.25 20:23 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von News. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 26,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,46 USD. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 26,59 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 222.510 News-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 11,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen