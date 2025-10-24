News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Abend an Fahrt

Kurs der News

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von News. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 26,46 USD.

Um 20:05 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,46 USD. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 26,59 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 222.510 News-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 11,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

