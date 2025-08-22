News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 30,45 USD abwärts.
Die News-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,45 USD. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,38 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,38 USD. Bisher wurden heute 63.894 News-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 30,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die News-Aktie damit 30,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.
Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.
