News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag höher

26.09.25 16:10 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag höher

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 30,45 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 30,45 USD. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 30,47 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.767 News-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,94 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Am 05.08.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

