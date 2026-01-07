NH Prime REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NH Prime REIT ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NH Prime REIT die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 98,80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -173,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,64 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 78,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NH Prime REIT 12,36 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 584,94 KRW gegenüber 560,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 15,08 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,47 Milliarden KRW umgesetzt.

