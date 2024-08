Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 74,61 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,61 USD ab. Die Nike-Aktie sank bis auf 74,36 USD. Bei 74,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 230.991 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 65,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,91 USD ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 5,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 12,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 24.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,15 USD je Aktie belaufen.

