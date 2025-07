Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 74,19 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 74,19 USD nach oben. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,56 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 472.777 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,62 USD) erklomm das Papier am 27.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 41,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 USD je Nike-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,44 USD.

Am 26.06.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial

Nike-Aktie hebt ab: Nike schwächelt weiter - Umsatz- und Gewinnrückgang aber geringer als befürchtet

Bessere Aussichten von Nike beflügeln Aktien von adidas und PUMA