Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 88,29 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 88,29 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,73 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,98 USD. Zuletzt wechselten 320.144 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Mit einem Zuwachs von 39,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 93,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 abgelaufenen Quartal legte Nike am 27.06.2024 vor. Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,95 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,43 Prozent auf 12,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.12.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 3,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

