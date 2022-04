Nike Aktie News: Nike tendiert am Nachmittag tiefer

Das Papier von Nike gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 122,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 121,32 EUR. Bei 122,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.762 Stück.

Bei 157,62 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,48 EUR. Dieser Wert wurde am 21.04.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,58 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,43 USD.

Nike gewährte am 21.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,36 Milliarden USD, gegenüber 10,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,73 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 30.06.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,62 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein

Nike-Aktie springt an: Nike kann umsatz- und gewinnseitig positiv überraschen - Auch adidas- und PUMA-Papiere höher

adidas-Aktie: Frische Kräfte in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com