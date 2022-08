Nike Aktie News: Nike gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 112,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 112,90 EUR. Mit einem Wert von 112,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 96,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 17,16 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,78 USD.

Nike veröffentlichte am 27.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.234,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.344,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,76 USD je Nike-Aktie belaufen.

