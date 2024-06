Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 94,57 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 94,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 94,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,93 USD. Bisher wurden heute 149.889 Nike-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,47 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 USD.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 12,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 26.06.2025 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

