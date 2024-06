Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag stärker

Nike im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 96,09 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 96,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 96,33 USD. Mit einem Wert von 95,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 144.209 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach unten.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 USD.

Am 21.03.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,44 Mrd. USD – ein Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.06.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.06.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

