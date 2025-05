Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 58,90 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 58,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 59,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,69 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.439 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,45 Prozent. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 81,25 USD.

Am 20.03.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,44 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.06.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je Nike-Aktie belaufen.

