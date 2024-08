Aktienentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

08.08.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 73,60 USD zu.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 73,60 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 73,74 USD. Bei 73,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 219.641 Nike-Aktien umgesetzt. Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 40,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 70,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,56 USD aus. Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,67 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,81 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,62 Mrd. USD. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.09.2024 terminiert. In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab Zuversicht in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com