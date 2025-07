Kursentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nike

14.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 72,14 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 72,14 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 71,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 230.466 Nike-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 90,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit Abgaben von 27,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,54 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 77,44 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,09 Prozent auf 11,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,62 Mrd. USD umgesetzt. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Nike-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Nike-Aktie im Fokus: Handelsabkommen mit Vietnam und die Erwartungen der Analysten

