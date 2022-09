Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Nike-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 107,82 EUR. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,60 EUR an. Bei 109,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.033 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 157,62 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 31,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,31 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,78 USD je Nike-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 27.06.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.344,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.234,00 USD.

Die Nike-Bilanz für Q1 2023 wird am 29.09.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Nike rechnen Experten am 26.09.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,73 USD je Nike-Aktie.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com