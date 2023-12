Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 115,22 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 115,22 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 115,32 USD zu. Mit einem Wert von 114,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 116.421 Nike-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,25 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 12,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,75 USD je Nike-Aktie aus.

Am 28.09.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.12.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 19.12.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,73 USD je Nike-Aktie.

