Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag im Minusbereich

Heute im Fokus

HENSOLDT-Kapitalerhöhung bringt 240 Millionen Euro. 1&1 gibt sein Handynetz frei. Streik bei großem DHL-Drehkreuz in Nordamerika. Finnische Gewerkschaft schließt sich schwedischem Tesla-Streik an. Notfahrplan angelaufen - Lokführer-Warnstreik läuft. FUCHS ernennt Timo Reister zum stellvertretenden CEO. Stellantis will in zwei US-Jeep-Werken Stellen streichen. Toshiba plant Milliarden-Joint-Venture zu Leistungshalbleitern.