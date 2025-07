Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Nike im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 74,90 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 74,90 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 74,92 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,20 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 272.339 Aktien.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. Mit einem Zuwachs von 20,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,20 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2025 mit 1,57 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 77,44 USD an.

Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

